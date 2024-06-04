نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يستقر على موعد تقديم مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء عن الخطط التي وضعتها إدارة نادي ريال مدريد لتقديم نجمهم الجديد، كيليان مبابي.

ريال مدريد يستقر على موعد تقديم مبابي

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة النادي الملكي تعتزم استضافة حفل مهيب داخل ملعب سانتياجو برنابيو في أحد أيام 15 أو 16 يوليو المقبل، وسيتم تحديد الموعد النهائي استنادًا إلى تقدم منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستُقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ومن المقرر أن يحضر حفل التقديم نحو 80 ألف مشجع في المدرجات، بالإضافة إلى وجود ساحات مفتوحة خارج الملعب، حيث سيتم عرض أبرز لقطات اللاعب على شاشات عملاقة، مع عروض مبهرة للألعاب النارية.

وأكدت الصحيفة أن الحضور للحفل سيكون مجانيًا، وسيتم منح الأولوية لسكان العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن يوم أمس الإثنين عن تعاقده مع مبابي لمدة عقد تمتد حتى عام 2029، بعد أن انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان.