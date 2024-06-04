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أحمد جودة - القاهرة - اهتمت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء بإعلان انتقال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، بعد أعوام من المفاوضات والغموض والمناورات.

وعنونت صحيفة ماركا المدريدية في صفحتها الأولى "رسميًا.. مبابي في الريال حتى 2029. الحلم يتحقق"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للمهاجم الفرنسي الشاب بأن حلمه هو ارتداء قميص "الميرينغي".

وأوردت الصحيفة كلمات مبابي (25 عامًا) للجمهور التي قال فيها "فخور بالانضمام إلى فريق أحلامي. إلى الأمام يا مدريد!"، مضيفة أن الريال سيقدم اللاعب في يوليو المقبل بعد انتهاء كأس أمم أوروبا.

مناوشات بين الصحف الإسبانية بسبب مبابي



بالمثل كتبت آس بالبنط العريض "أخيرًا يا مبابي!"، مضيفة أن ريال مدريد أعلن ضم اللاعب لمدة خمسة أعوام، وسيقدم للجمهور عقب يورو 2024.



وأضافت الصحيفة المدريدية قول مبابي "تحول الحلم إلى الحقيقة. لا استطيع الانتظار لرؤيتكم يا جمهور الريال".



أما صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية اكتفت بعنوان مقتضب في الركن العلوي من واجهتها قالت فيه "رسميًا مبابي ميرينغي"، وبجانبه صورة نصفية للاعب الفرنسي وفي الناحية الأخرى "النادي يعلن في بيان مختصر أن مبابي مع الفريق الأبيض لخمسة مواسم".

فيما كانت سبورت الكاتالونية أيضًا أكثر احتفاءً بعنوانها "الريال يعود إلى حقب الجالاكتيكوس ويضم مبابي"، كاشفة أن اللاعب سيتقاضى الأجر الأعلى ويرتدي القميص رقم 9.

وانتقل مبابي، الذي استهل مشواره في موناكو حتى موسم 2017-18 إلى ريال مدريد بعد أن قضى سبعة مواسم في باريس سان جيرمان ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم، ولكن ينقصه فقط التتويج بدوري أبطال أوروبا الذي حل فيه وصيفًا مع بي إس جي، بعد فوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده وكذلك الدوري والكأس وكأس الأبطال المحليين في فرنسا.

وجاء الإعلان الرسمي عقب يوم من انتهاء الاحتفالات في مدريد بالتتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه.

وبالإعلان رسميًا عن الصفقة ينفذ ريال مدريد رغبة مبابي الذي أراد الإعلان عنها قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).