نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيمار يكشف حقيقة رحيله عن الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على حقيقة رحيله عن صفوف نادي الهلال السعودي في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم نيمار بمغادرة صفوف نادي الهلال بسبب كثرة إصاباته وانزعاج إدارة الفريق من ذلك الأمر خاصة وأنه لم يلعب معهم وقت طويل بسبب ذلك الأمر.

وأصيب نيمار في السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة دولية لمنتخب البرازيل جعلته ينحرم من المشاركة مع فريقه فترة طويلة، حيث أجرى عملية في الرباط الصليبي والعضروف المفصلي لركبته اليسرى.

تعليق نيمار على رحيله عن الهلال

وقال نيمار في تصريحات بشأن رحيله عن نادي الهلال: "جميع ما يتم تداوله مؤخرًا ليس له صحة من الأساس، أنا مستمر ومازال على عقدي عقدي مع الزعيم".

وأرف: "أتطلع للنجاح وتحقيق شيء يدعوا للفخر من خلال تقديم موسم رائع مع نادي الهلال الفترة القادمة".

ووصل نيمار إلى نادي الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في 2023 وذلك في صفقة ضخمة كلفت خزينة النادي الكثير.

