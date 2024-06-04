نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس جريليش.. نجم مانشستر سيتي على رادار مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية، عن مفاجأة حول انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف نادي مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

الفاريز على رادار مدريد

ويهتم نادي أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفي وذلك من أجل تعزيز صفوفه للبدء بموسم جديد وقوي يتمكن من خلاله في المنافسة على لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ووضع أتلتيكو مدريد اللاعب جوليان ألفاريز على رأس أولوياته في انتقالات الصيف القادمة حسب معلومات ذكرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأدى تألق ألفاريز مع مانشستر سيتي إلى اهتمام عمالقة أوروبا بالحصول على خدماته، ولذلك قرر نادي أتلتيكو مدريد الإسراع في محاولة التعاقد معه، وبدأ بإجراء محادثات بالفعل لمعرفة موقفه النهائي من اللعب داخل الليجا في الموسم الجديد.

ووصل صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022 قادم من نادي ريفر بليت، شارك معه هذا الموسم في 36 مباراة، وسجل 11 هدف وصنع تسعة أهدف أخرى.

