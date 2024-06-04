نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنس جابر تودع رولان جاروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى مشوار التونسية أنس جابر، المصنفة تاسعة عالميًا، عند الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بخسارتها أمام الأمريكية كوري غوف المصنفة ثالثة 6-4 و2-6 و3-6 الثلاثاء.

رولان غاروس.. غوف تنهي مشوار أنس جابر

وبذلك، فشلت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022 في بلوغ نصف نهائي البطولة الفرنسية للمرة الأولى في مسيرتها، ليبقى أفضل إنجاز لها على الملاعب الترابية لرولان غاروس وصولها إلى ربع النهائي في الموسمين الأخيرين.