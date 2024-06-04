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أحمد جودة - القاهرة - تتناول تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء اهتمام نادي الهلال السعودي بضم أحد نجوم فريق نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال يستهدف ضم دينامو البريميرليج

وفيما أكد الصحفي البريطاني بن جاكوبس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اهتمام الهلال بضم اللاعب البرازيلي برونو جيمارايش، نجم نيوكاسل.

وأوضح جاكوبس أن الهلال قد ناقش إمكانية دفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع برونو، لكن يبدو أن اللاعب غير مستعد للمغادرة.

يعد جيمارايش من الركائز الأساسية لفريق نيوكاسل خلال العامين الماضيين منذ انضمامه قادمًا من ليون بمبلغ يقدر بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.

وخلال الموسم الماضي، شارك جيمارايش في 50 مباراة مع فريقه في مختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 آخرين.

يبلغ اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، حيث لعب لناديي ليون ونيوكاسل منذ بداية مسيرته الاحترافية في البرازيل.