نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من فليك.. برشلونة يحسم مصير بيدري وأراوخو في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي برشلونة الإسباني مصير نجمي الفريق، المتمثل في بيدري ورونالد أراوخو بشأن رحيلهم عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وارتبط نجمي برشلونة بمغادرة الفريق في الانتقالات الصيفية في ظل سعي إدارة الفريق إلى التخلي عن أحد نجومها من أجل توفير الأموال اللازمة لإبرام صفقات قوية من أجل تدعيم تشكيلة هانز فليك مدرب الفريق.

موقف بيدري وأراوخو في الصيف

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن هانز فليك مدرب البارسا الجديد أخبر إدارة الفريق برغبته في وجود بيدري وأراوخو معه خلال الموسم الجديد بدلًا من التخلي عنهم.

وتألق بيدري وأراوخو مع برشلونة وقد وصلهم العديد من العروض المميزة والمختلفة من أجل التعاقد مع سوق الانتقالات الصيفي القادم وذلك في ظل سعي كل فريق لتعزيز صفوفه بهم.

يذكر أن برشلونة أنهى موسمه في الدوري الإسباني وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وبفارق عشر نقاط عن ريال مدريد صاحب اللقب.

