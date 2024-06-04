نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار صادم من باريس سان جيرمان تجاه مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الشد والجذب قائمًا بين باريس سان جيرمان والفرنسي كيليان مبابي الذي أعلن ريال مدريد ضمه قبل يوم، لأن النادي الباريسي لم يسدد له راتب شهر مايو المنقضي.

وقالت صحيفة ليكيب إن بي إس جي لم يسدد لمبابي أيضًا راتب شهر أبريل، وإن النادي يحاول الضغط بهذه الطريقة على نجمه السابق لـ "استعادة" 80 مليون يورو حصل عليها مكافأة ولاء كان قد قرر اللاعب التنازل عنه في مقابل عودته للمجموعة.

ليكيب: باريس سان جيرمان يحجب راتب مبابي



وحجز باريس سان جيرمان حتى الآن راتب شهرين ومكافأة واحدة كانت مقررة له، لأنه حصل على المكافأة الأولى في فبراير، على أمل أن يكون ريال مدريد هو من يضع المال فوق الطاولة.



لكن حينما علم النادي الباريسي أن الريال لن يدفع شيئًا، لأنه ليس مجبرًا، لأن مبابي سيصير حرًا في نهاية يونيو، بحث ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على طريقة أخرى لإجبار اللاعب على تنفيذ الوعد الذي قطعه في الصيف الماضي بالتنازل عن المكافأة.

مع ذلك، ير مبابي أن هذا التنازل كان يأتي بشرط إعادة ضمه للمجموعة وأنه منذ أبلغ الخليفي منذ منتصف فبراير، جرى إبعاده عن المجموعة وتقليل حجم المباريات التي يلعبها.



ويعتقد مبابي أن الأسباب التي دفعت مدربه لويس إنريكي لإجلاسه على دكة البدلاء في الجزء الأخير من الموسم لفترات كثيرة لم تكن رياضية.