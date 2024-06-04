نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس هالاند.. نيمار يكشف عن بطل الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن اللاعب صاحب الكرة الذهبية لهذا الموسم والتي يهتم الجميع بمعرفة من هو بطلها.

وتقدم مجلة فرانس فوتبول، جائزة سنوية تعرف بالكرة الذهبية، وذلك لأفضل لاعب كرة قدم في السنة كتحفيزًا لهم، وكان ميسي هو آخر من حصل عليها الموسم الماضي بعد تفوقه على كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.



المرشحون لجائزة الكرة الذهبية

ويدخل عدد من النجوم في قائمة أبرز اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا الموسم، ويأتي على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند، فيل فودين، كيليان مبابي، فينسيوس جونيور، هاري كين.

نيمار يكشف عن صاحب الكرة الذهبية

وفي حديثه أكد نيمار أنه يرى أن البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هو اللاعب الأكثر استحقاقًا للتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وتوج جونيور مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا وسجل هدف الفوز في المباراة التي لعبت ضد بروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي والتي انتهت بهدفين مقابل لا شيء.

