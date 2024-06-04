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أحمد جودة - القاهرة - انضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاما، لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.

منتخب مصر للشباب يضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني

ويخوض منتخب مصر للشباب حاليًا معسكرًا مفتوحًا في إطار إستعداداته للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما، والتي ستقام في شهر أكتوبر المقبل

