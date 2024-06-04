الرياضة

منتخب مصر للشباب يضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - انضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاما، لمعسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.

منتخب مصر للشباب يضم عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني

ويخوض منتخب مصر للشباب حاليًا معسكرًا مفتوحًا في إطار إستعداداته للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عاما، والتي ستقام في شهر أكتوبر المقبل
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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