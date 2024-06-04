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أحمد جودة - القاهرة - يسعى أتلتيكو مدريد، لتدعيم صفوفه بمهاجم في حدود الإمكانات المادية للنادي، رغم أن الخيارات المتاحة ليست وفيرة.

ويفكر الأتلتيكو في عدة أسماء مثل ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال والذي يوجد شرط جزائي في عقده بـ38 مليون يورو، بينما ترتفع تكلفة الحصول على خدمات الأوكراني دوفبيك مهاجم جيرونا إلى 40 مليون يورو، حسب صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم الثلاثاء.



ويأتي على رأس قائمة الخيارات الأرجنتيني جوليان ألفاريز، رغم أن عملية انتقاله تبدو الأصعب، حيث لا يستطيع "الروخيبلانكوس" منافسة مانشستر سيتي الذي يرتدي ألفاريز قميصه، خاصة في النواحي المالية.

أتلتيكو مدريد يخطط لضم مهاجم السيتي





ويرتبط نجم هجوم منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم في مونديال قطر 2022، بعقد حتى 2028 مع السيتي الذي كان قد ضخ 21.4 مليون يورو في خزائن ريفر بليت للحصول على توقيع اللاعب في موسم 2021-2022.

ويعتمد مدرب السيتي، بيب غوارديولا، بشكل كبير على ألفاريز كمهاجم بديل لنجم هجوم "السيتيزنز"، النرويجي إرلينج هالاند، لذا فقد لا يرغب بيب في التخلي عن لاعب بهذه الجودة بسهولة، فضلًا عن أن اللاعب يتقاضى راتبًا أعلى بكثير من متوسط أجور لاعبي الأتلتي.

إلا أن الفريق الإسباني يتمنى النجاح في إغراء اللاعب بمزيد من الدقائق ودور أكبر مقارنة بظهوره الأقل في ملعب الاتحاد، خاصة وأن ألفاريز أثبت أنه مهاجم من الطراز الرفيع وليس لاعبًا احتياطيًا لنجوم كبار.

ومع ازدحام الخط الأمامي للفريق "السماوي" بوجود هالاند وجاك غريليش وفيل فودين، علاوة على أن انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد قد يؤدي لرحيل البرازيلي رودريغو إلى مانشستر سيتي، وبالتالي ترتفع احتمالات تقبل ألفاريز لفكرة الذهاب إلى مدريد.