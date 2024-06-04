نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنيلكا: مبابي لا يقاس بحجم الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع نيكولاس أنيلكا، الذي لعب في ريال مدريد خلال موسم 1999-2000، ألا يستيطع أن يعيش كيليان مبابي كمدريدي عادي في العاصمة الإسبانية بعد انضمامه للنادي الملكي، ولكنه أشار إلى إنه لا توجد "مخاطر حقيقة من شعوره بأنه أكبر من النادي".

أنيلكا: مبابي لا يقاس بحجم الريال

وقال أنيلكا في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "لا يمكن لأي لاعب أن يكون أكبر من النادي، ريال مدريد ليس مثل باريس سان جيرمان، في باريس، وصل كيليان شابًا إلى نادٍ ليس له نفس التاريخ، ريال مدريد لديه ماض عريق، لذلك لا توجد مخاطر حقيقية من شعوره بأنه أكبر من النادي".

وأضاف: "لست بحاجة لتقديم نصائح له لأنه يتحدث الإسبانية بالفعل، لقد مررت بتجربة تعلم الإنجليزية ثم الإسبانية عندما انتقلت إلى آرسنال ثم ريال مدريد، هذا يبطئ عملية التأقلم دائمًا، هو محظوظ لأنه لا يحتاج إلى الانتظار، لقد كان يستعد للعب في إسبانيا أو إنجلترا لسنوات، كل شيء جاهز لنجاحه، لذلك لا يحتاج إلى نصيحتي".

وتابع: "أنا متأكد من أنه سيبذل قصارى جهده منذ البداية في مدريد، لكن إذا لم يستريح بشكل كافٍ ولعب في كل من بطولة أمم أوروبا والألعاب الأولمبية، فهل ستتمكن ساقاه من الصمود؟ بالطبع، إنه شاب، لكن مع الألعاب الأولمبية، قد يؤثر ذلك على موسمه، إنه أمر رائع أن تمثل بلدك في كل مكان، لكن في بعض الأحيان عليك أن تكون عقلانيًا".

وعن الحياة في مدريد، قال أنيلكا: "بصراحة، إذا كان يعتقد أنه يستطيع التجول في الشوارع دون أن يزعجه أحد، فعليه أن ينسى ذلك! لا أعتقد أنه يستطيع حتى التنقل في باريس الآن، بصراحة، سيرغب الناس دائمًا في لمسه والتحدث معه والتقاط صور "سيلفي" معه، لقد انتظروه لفترة طويلة ولن يتركوه وشأنه، لا أعرف كيف هو في الحياة الشخصية، لكن سيكون من الأفضل لو أحب البقاء في المنزل لأنه سيكون من المستحيل عليه العيش كمدريدي عادي".

وعن إمكانية نجاحه في ريال مدريد، قال أنيلكا: "كيليان لاعب ملائم لريال مدريد! قبل عشرين عامًا، كان الوضع مختلفًا في كرة القدم ولم يكن ذلك ليلائمه، لكن ما ينتجه لاعبو أنشيلوتي اليوم هو بالضبط ما يحتاجه، إنه يعتمد على السرعة ومع لاعبين معتادين على اللعب معًا، إذا أضفنا ذكاء أنشيلوتي في دمج كيليان، فهذا هو المزيج المثالي حقًا، ليس لدي أي خوف على الإطلاق: سيحقق كيليان أشياء عظيمة في ريال مدريد، وسيسجل الكثير من الأهداف، سأضيف أنه كان لديه أيضًا ما يلزم للنجاح في إنجلترا، بمستواه، كان سيحدث فرقًا في أي مكان"