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أحمد جودة - القاهرة - أكد مهاجم الهلال السعودي، البرازيلي نيمار، أن مواطنه فينيسيوس، هو من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعدما توج مع ريال مدريد بلقب بالدوري الإسباني وساهم في حصد "الملكي" للقب دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب السابق بفريق باريس سان جيرمان وبرشلونة: "فيما يتعلق بفيني، بالتأكيد الكرة الذهبية ستكون من نصيبه، إنني أدعمه"، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب في مزاد تضامني نظمه الليلة الماضية (ت.م.) في مدينة ساو باولو البرازيلية.

واعترف صاحب القميص رقم 10 بأنه يحب جناح ريال مدريد "بشغف"، وأنه أرسل له رسائل قبل وبعد نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام بوروسيا دورتموند، والذي فاز به الريال بنتيجة 0-2، بهدفين سجلهما داني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

نيمار: فينيسيوس هو من سيفوز بالكرة الذهبية



وأضاف نيمار: "إنه صديق عظيم منحتني كرة القدم إياه، إنني متأكد من أنه سيتوج بالكرة الذهبية، إنه مذهل، ويحمل علم بلادنا في جميع أنحاء العالم، نحن سعداء للغاية وندعمه".



وكان فيني قد اختير أفضل لاعب في هذه النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، والتي توجه خلالها ناديه ريال مدريد بلقبه الخامس عشر في البطولة القارية.



وخاض فينيسيوس جونيور هذا الموسم 39 مباراة سجل فيها 24 هدفًا، حسب بيانات ريال مدريد.

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في الأيام المقبلة إلى مسعكر تدريب منتخب البرازيل في الولايات المتحدة للاستعداد لبطولة كوبا أمريكا، التي ستنطلق في 20 يونيو الجاري وقد تصبح تتويجًا لموسمه الرائع.