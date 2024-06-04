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أحمد جودة - القاهرة - خرج جناح النصر السعودي، أوتافيو مونتيرو، من التشكيلة النهائية للبرتغال في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تنطلق في ألمانيا يوم 14 يونيو حزيران الجاري للإصابة.

"يورو 2024".. استبعاد نجم النصر من تشكيل البرتغال

وكشف حساب منتخب البرتغال عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن تعديل في التشكيل الذي أعلنه المدرب روبرتو مارتينيز لخوض البطولة الأسبوع الماضي، إذ قرر المدرب الإسباني استدعاء ماتيوس نونيز لاعب وسط مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، بدلًا من أوتافيو.

وتعرض أوتافيو (29 عامًا) إلى إصابة عضلية خلال خسارة النصر بركلات الترجيح أمام منافسه اللدود الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة الماضي، مما أدى إلى استبعاده من التشكيلة.