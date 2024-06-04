الرياضة

ديبالا يفتح الباب حول رحيله وهذا النادي الأقرب له

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا يفتح الباب حول رحيله وهذا النادي الأقرب له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وارتبط إسم ديبالا بمغادرة نادي روما في الصيف وذلك بعد وصول عدد من العروض المميزة له من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف.

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية، أن ديبالا منفتح على مغادرة نادي روما من أجل الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في انتقالات الصيف الجارية.

ويعتبر ديبالا هدفًا لعملاقة أوروبا التي تتمثل في ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز لـ تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد الذين يهتمون بالحصول على خدمات اللاعب.

يذكر أن نادي روما قد وضع شرطًا جزائيًا في عقد صاحب الـ30 عامًا، وهو 20 مليون يورو في حالة البيع للأندية الإيطالية، و12 مليون يورو للأندية خارج إيطاليا، وهو ما يجعل نادي تشيلسي منفتح على ضم اللاعب.

وينتهي عقد لاعب السيدة العاجوز سابقًا مع نادي روما في يوليو القادم، ويعد نادي تشيلسي أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا