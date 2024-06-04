نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديبالا يفتح الباب حول رحيله وهذا النادي الأقرب له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وارتبط إسم ديبالا بمغادرة نادي روما في الصيف وذلك بعد وصول عدد من العروض المميزة له من قبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الصيف.

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية، أن ديبالا منفتح على مغادرة نادي روما من أجل الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في انتقالات الصيف الجارية.

ويعتبر ديبالا هدفًا لعملاقة أوروبا التي تتمثل في ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز لـ تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد الذين يهتمون بالحصول على خدمات اللاعب.

يذكر أن نادي روما قد وضع شرطًا جزائيًا في عقد صاحب الـ30 عامًا، وهو 20 مليون يورو في حالة البيع للأندية الإيطالية، و12 مليون يورو للأندية خارج إيطاليا، وهو ما يجعل نادي تشيلسي منفتح على ضم اللاعب.

وينتهي عقد لاعب السيدة العاجوز سابقًا مع نادي روما في يوليو القادم، ويعد نادي تشيلسي أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.