نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة.. تفاصيل تعاقد تشيلسي مع أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وكان أوسيمين قد ارتبط بشدة من نادي تشيلسي في ظل رغبة الفريق في تعزيز صفوفهم خلال الموسم القادم، ورؤية النيجيري خيار مميز لذلك الأمر.

وأشارت التقارير الصحفية سابقًا أن انطونيو كونتي مدرب نادي نابولي المنتظر التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي هذا الصيف نظير رحيل اوسيمين.

تفاصيل تعاقد تشيلسي مع أوسيمين

ولكن ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، أن تشيلسي انسحب من صفقة التعاقد مع أوسيمين في الصيف، لعدد من الأسباب أبرزها الشرط الجزائي في عقد اللاعب وراتبه المرتفع (12 مليون).

كما رأت إدارة البلوز أن أسلوب لعب أوسيمين لا يتناسب مع النادي الإنجليزي وتاريخ إصابته يجعلهم يراجعون حساباتهم قبل أخذ خطوة كهذه.