نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يستقر على رقم قميصه في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة آس الإسبانية عن الرقم الذي سيرتديه كيليان مبابي مع ريال مدريد بعد التعاقد معه رسميا يوم أمس قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر.

مبابي يستقر على رقم قميصه في ريال مدريد

وأكدت الصحيفة أن مبابي سيرتدي القميص رقم 9 مع الملكي والذي كان يرتديه كريم بنزيما والذي رحل بداية الموسم الحالي إلى اتحاد جدة، ولن يستطيع مبابي ارتداء القميص المفضل له رقم 7 بسبب ارتداء النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الرقم 7.

وكان مبابي أيضا يفضل الحصول على الرقم 10 ولكن الكرواتي لوكا مودريتش حطم أحلام المهاجم الفرنسي بعد أن جدد عقده رسميا مع المرينيجي لمدة موسم آخر، لينتظر مبابي موسم آخر للحصول على قميص الرقم 10 بعد رحيل مودريتش.

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الإثنين، تعاقده مع كيليان مبابي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 سنوات، عقب انتهاء تعاقده مع النادي الباريسي.