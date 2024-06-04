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أحمد جودة - القاهرة - ألمح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي برغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي في المرحلة القادمة.

دي بروين يغازل أندية الدوري السعودي

وترغب الكثير من أندية الدوري السعودي في الحصول على خدمات كيفين دي بروين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال دي بروين في تصريحات صحفية له عن احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي:" في هذه المرحلة السنية يجب أن تكون منفتحًا على كل شيء".

وأكد:" نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة من المال في المرحلة الاخيرة من مسيرتي وعلينا أن نفكر في ذلك، كما أن زوجتي تشجعني على خوض مغامرة جديدة ويجب أن افكر في مستقبلي".

ووصلت العديد من العروض دي بروين من أندية دوري روشن السعودي خلال الفترة الأخيرة حيث أن كبار الأندية ترغب في ضمه.

