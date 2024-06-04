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أحمد جودة - القاهرة - وضع الألماني هانز فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني الجديد شرط حاسم من أجل بيع النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الفريق هذا الصيف.

فليك يضع شرط حاسم للموافقة على بيع دي يونج

وانتشرت تقارير صحفية كثيرة مؤخرا تؤكد برغبة مسؤولي البارسا في بيع فرينكي دي يونج في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لحل الأزمة الاقتصادية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن هانز فليك على دراية تامه بالوضع المالي لنادي برشلونة على الرغم من اقتناعه بإمكانيات دي يونج.

وأوضحت أن فليك سيوافق على رحيل دي يونج في فترة الانتقالات الصيفية القادمة إذا وصل عرض مادي يلبي طموحات النادي.

واشترط المدرب الألماني هانز على مسؤولي نادي برشلونة التعاقد مع لاعب رائع في خط الوسط في حالة إذا تم الاستغناء بشكل نهائي عن دي يونج.

