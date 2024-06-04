نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط غير متوقع في عقد مبابي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن شروط مثيرة في عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد الإسباني بعد الانضمام رسميًا.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا عن تعاقده مع كيليان مبابي لمدة خمسة مواسم قادمة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا للصحفي ميلشور رويز، سيحصل مبابي على راتب سنوي يقدر بنحو 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 70% من نسبة الصور. وقيمة الشرط الجزائي في عقده تصل إلى مليار يورو.

يُذكر أن ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فوزه على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية."