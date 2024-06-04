نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي بروين: لن نكون لقمة سائغة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كيفن دى بروين قائد منتخب بلجيكا، اليوم الثلاثاء، إن منتخب بلاده ليس من بين المرشحين للفوز ببطولة أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، لكن لن يرغب الكثير من المنتخبات مواجهته.

وقال دي بروين في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أننا بين المرشحين للفوز باللقب، لكني أعتقد أن هناك العديد من المنتخبات التي لن تحرص على مواجهتنا".

وتبدأ بلجيكا، التي تشارك في المجموعة الخامسة إلى جوار منتبخات رومانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، استعداداتها غدًا الأربعاء بمباراة ودية ضد الجبل الأسود في بروكسل.

وقال دي بروين (32 عامًا)، الذي سيخوض مباراته المائة مع منتخب بلاده، إنه فخور بسجله.

وقال لاعب وسط مانشستر سيتي: "لقد لعبت ضد العديد من الفرق الكبرى وفي كافة البطولات الكبيرة، مثل كأس العالم وبطولة أوروبا. لقد مررنا كفريق ببعض اللحظات الجيدة في هذه البطولات".