نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام النصر في المباراة الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة النصر الودية المقرر لها على ملعب النادي بعد قليل، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

الدفاع: عمر جابر - أحمد رفاعي - أحمد عاطف - عبد الرحمن علي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر.

خط الهجوم: ناصر منسي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.