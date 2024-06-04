نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية تجمع جوميز وبدر حامد بناشئين وبراعم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، محاضرات فنية مساء اليوم الثلاثاء على مدربي القطاعات "الناشئين - البراعم"، بأحد القاعات المخصصة لذلك بالقلعة البيضاء.



يأتي ذلك وفقًا للتنسيق بين رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للفريق الأول، لتطبيق الاستراتيجية الموضوعة للنهوض بالمدربين لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب في هذه المراحل العمرية.



وحرص بدر حامد وجوزيه جوميز على شرح العديد من الأمور والمواقف الخططية والفنية للمدربين من خلال محاضرة منفصلة لكل واحد منهما على حدة.



وفي سياق متصل قام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بتقديم التهنئة للبرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون الذي تواجد في المحاضرة، بمناسبة التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، متمنيًا لهم الفوز بمزيد من البطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.



و وجه رئيس قطاعات الناشئين والمدربون الشكر والتقدير لجوميز على تواجده لإلقاء محاضرات فنية للاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها.



من جانبه أعرب البرتغالي جوزيه جوميز عن سعادته بالتواجد وسط المدربين والتنسيق المتبادل والتواصل مع بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين في كافة الأمور، مؤكدا أنه سيقدم كل خبراته لهم من أجل أن يستفيد الجميع للوصول إلى أفضل مستوى ممكن.



وأكد جوميز أن قطاع الناشئين بالزمالك يضم لاعبين على مستوي متميز، وأن الهدف هو الاستمرار في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تستمر المحاضرات الفنية لمدربي القطاعات غدًا الأربعاء وبعد غدًا الخميس.