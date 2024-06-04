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أحمد جودة - القاهرة - يتجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لإيقاف البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب فريق وست هام، مدى الحياة بسبب قضية المراهنات.

الاتحاد الإنجليزي يتجه لإيقاف باكيتا مدى الحياة

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن لائحة اتهامات الاتحاد الإنجليزي تتضمن توصية بإيقاف أي لاعب مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سبق للاتحاد الإنجليزي إيقاف تاون كينان إسحاق، مدافع ستراتفورد، لمدة 10 سنوات، وبرادلي وود، مدافع لينكولن سيتي، لمدة 6 سنوات، ولكن ممثلي الادعاء في الاتحاد، يزعمون أن مخالفات باكيتا أكثر خطورة.

وأوضحت الصحيفة، أن باكيتا تعمد الحصول على بطاقة صفراء، وتم الرهان عليها مقابل 7 جنيه إسترليني فقط.

وأضافت، أن باكيتا متهم بتعمد الحصول على إنذار في 4 مباريات، ضد ليستر سيتي عام 2022، وأمام أستون فيلا وليدز يونايتد وبورنموث في 2023، لرهان أصدقائه على ذلك.