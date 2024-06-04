نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعوات مؤتمرات الأهلي "ملاكي"؟ محاباة صحفيون وتجاهل آخرون يثير الجدل حول القلعة الحمراء.. ما الحقيقة؟ (تحقيق) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوبير: لابد من إعادة النظر.. الزهيري: العدد محدود.. شلتوت: مين مش عايز الصحفيين.. راضي: هناك معايير

يعرف النادي الأهلي بكونه أكثر الأندية المصرية نظامًا واحترافية، وهذا ما يظهر جليًا في مؤتمرات واحتفالات القلعة الحمراء، ولكن هناك بعض السلبيات التي أزعجت عدد من الصحفيين الرياضيين فيما يتعلق بالأسماء التي يدعوها النادي الأحمر، في المناسبات الهامة من فترة لأخرى.

ودفع هذا الاستنكار الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، للتعليق على هذه السلبية في برنامجه الإذاعي صباح اليوم، حيث شدد على ضرورة إعادة النظر في هذه الجزئية.

ويقيم مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب في التاسعة من مساء اليوم حفلًا كبيرًا للكشف مشروع القرن الذي يتضمن المدينة الرياضية التي ستقام على مساحة 68 فدانًا في فرع الشيخ زايد.

ووجه الأهلي الدعوة لعدد من الوزراء وكبار المسؤولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة، لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة من التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لتوقيع العقود وبدء التنفيذ الفعلي باستثمارات تزيد على 5 مليارات جنيه.

وأجرى "دوت الخليج الرياضي" تحقيقًا موجزًا حول ماهية اختيارات الإدارة المختصة بالأهلي للمدعويين، في المؤتمرات والاحتفالات الكبرى، لنصل لحقيقة الأمر.

شوبير: صحفيون كبار ورؤساء أقسام لا يتم دعوتهم

البداية مع رأي الإعلامي أحمد شوبير الذي قال: "لا بد من إعادة النظر في أمر دعوات النادي الأهلي للاحداث المهمة".

وأضاف: "السوشيال ميديا مهمة وعلى رأسي ولكن في صحفيين كبار ورؤساء أقسام لا يتم دعوتهم للمؤتمرات الخاصة بالنادي الأهلي".

وتابع: "الحقيقة معرفش مين المسؤول إدارة النادي أم الإدارة الإعلامية ولكن لا بد من الأخذ في الاعتبار هذه النقطة".

الزهيري: العدد محدود.. الأمر أبسط من افتعال مشكلة

الزهيري يؤكد أن المعايير واضحة في الاختيار

شارك الناقد الرياضي الكبير جمال الزهيري في تحقيق "دوت الخليج الرياضي" مؤكدًا أن الأمر أبسط من وجود مشكلة لأنه وارد أن لا تصل الدعوة إلى شخص.

وقال: "النادي الأهلي يوجه الدعوة بمعايير محترمة، والطبيعي أن لكل حدث رجاله فلا يمكن أن تتسع القاعة لكافة المدعويين".

وتابع: "من الوارد أن يكون جمال الزهيري أو غيره ليس له دور في هذا الحدث، فما العيب في ذلك؟".

واختتم الزهيري قائلًا: "المركز الإعلامي يحدد الضيوف وهو حق أصيل، وأعتقد أنه أرسل الدعوات لكل الزملاء المعنيين بتغطية أخبار النادي الأهلي".

شلتوت: الاستاد نفسه لا يساع كل الجماهير

شلتوت يؤكد على أهمية وجود الصحفيين ولكن المساحة تحكم

علق الناقد الرياضي الكبير عصام شلتوت على الأمر مشاركًا في تحقيق "دوت الخليج الرياضي": "أي مباراة كبيرة الاستاد نفسه لا يساع الجماهير كل الجماهير".

وأضاف: "كل احتفال له مجموعة، والاحتفاء أن يكون الأمر منظم عل قدر المدعو ليعامل بما يستحقه".

وتابع: "العدد لا بد أن يكون في حدود المتاح، فالأندية لا تستطيع تحقق رغبات الجميع".

واختتم موجهًا رسالة مهمة: "مين مش عاوزين الصحفيين بكل الاجيال يكونوا موجودين، ولكن محدودية المكان هي الفيصل".

عزت: الأمر متروك للإدارة

قال الناقد الرياضي علاء عزت في تصريح موجز لـ "دوت الخليج الرياضي" أن مثل هذه الأمور ليس لنا دخل بها، ولكنها متىكة برمتها إلى الإدارة.

وتابع: "الأمور التنظيمية لها مسؤولين عنها، ولم يصلني أي معلومات عن شكاوى من الزملاء".

راضي: المعايير الجديدة قلصت العدد

راضي يشدد على أن هناك معايير للاختيار

أكد الناقد الرياضي علي راضي، أن هناك معايير تم وضعها لاختيار المدعوين في الاحتفالات والمؤتمرات الكبرى داخل القلعة الحمراء.

وقال راضي لـ "دوت الخليج الرياضي": "يوجد مجموعة صحفيين معتمدين داخل الأهلي من سنوات طويلة، وهناك صحفيون ليس منوط بهم تغطية أخبار النادي، لذلك ترسل الدعوات وفق هذه المعايير".

وتابع: "الدعوات تذهب للصحفيين العاملون بالصحف والمواقع المعروفة، حيث أن هناك معايير تم وضعها لتغطية الحدث بشكل احترافي، وهذا ما يهم الإدارة الإعلامية بالنادي".

مؤتمر صحفي سابق لرئيس الأهلي

واتفق راضي مع الآراء المشاركة في التحقيق، مختتمًا: "مساحة المكان أيضًا والعدد المسموح له بالحضور، من أهم العوامل في توجيه الدعوات وتقنينها".