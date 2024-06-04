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أحمد جودة - القاهرة - يرى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الهلال، أن منتخب بلاده لديه القدرة على تحقيق لقب بطولة كوبا أمريكا المقبلة.

نيمار: البرازيل تستطيع الفوز بكوبا أمريكا

ويغيب الساحر البرازيلي عن البطولة بسبب إصابته في أكتوبر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ابتعادي عن البرازيل، يعد أمرا مؤلما، فهناك الكثير من المعاناة، لكنني أتعافى".

وأكمل: "لقد مرت 7 أشهر منذ إصابتي، وما زال هناك المزيد من الوقت، ولا يزال هناك بضعة أشهر أخرى لكي نصل إلى مرحلة التعافي والعودة إلى الملاعب".

واختتم: "من المحزن أن أكون بعيدا عن المنتخب في البطولة، ولكنني سأساندهم بطبيعة الحال لتحقيق اللقب، فنحن نمتلك فريقا مميزا يضم العديد من النجوم الرائعين".