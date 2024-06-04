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أحمد جودة - القاهرة - قال ليروي ساني إنه مستعد لخوض المباراة الودية الأخيرة لمنتخب ألمانيا ضد اليونان يوم الجمعة المقبل استعدادا لبطولة أوروبا 2024 وذلك بعد تعافيه من إصابة أبعدته فترة طويلة.

ساني يؤكد جاهزيته لودية ألمانيا الأخيرة استعدادا ليورو 2024

وستكون ودية اليونان هي البروفة الأخيرة لمنتخب ألمانيا قبل مباراته الأولى في يورو 2024 التي ستقام على أراضيه ضد اسكتلندا في 14 يونيو المقبل.

وغاب ساني عن المباراة الودية أمام أوكرانيا التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الإثنين بسبب إيقافه ثلاث مباريات.

وأكد ساني "أتدرب بشكل جيد للغاية، وملتزم بخطة التعافي تدريجيا، وبشكل عام الأمور تبدو جيدة للغاية".

وانضم ليروي ساني للقائمة الأولية التي أعلنها يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا.