نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يكشف مدة عقده مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على مدة استمرار الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني الجديد مع الملكي وكواليس خلافه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأعلن ريال مدريد مؤخرًا التعاقد مع مبابي البالغ من العمر 25 عامًا لمدة 5 مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النادي الباريسي.



وقال مبابي في تصريحات نقلها فابريزو رومانو الصحفي المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أشعر بالارتياح، لقد وصلت إلى ريال مدريد بتواضع كبير، إنه أكبر نادي في العالم".

وأضاف: "أريد أن أشكر فلورنتينو بيريز، لقد وثق بي منذ اليوم الأول".



وتابع: "أنا سعيد للغاية، يمكنكم رؤية تلك الابتسامة على وجهي واللاعب السعيد يمكنه أن يؤدي بشكل أفضل بكثير".



وأردف قائلًا: "سألعب لنادي أحلامي، سأبقى في ريال مدريد لمدة خمس سنوات على الأقل".



واستطرد قائلا: "أخبرني باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنصرم أنني لن ألعب بعد الآن".

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: "لويس كامبوس ولويس إنريكي أنقذاني".