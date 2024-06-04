نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية خاصة للزناري على هامش مباراة النصر الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام النصر على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية خاصة للزناري على هامش مباراة النصر الودية

وأدى مصطفى الزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

ولم يشارك اللاعب في المباراة الودية بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حتى يتم تجهيزه بالشكل الأمثل، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية.

