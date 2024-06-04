نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يستهدف خطف نجم ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مستقبل الأوكراني أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.



وأشارت شبكة ريليفو الإسبانية إلى أن لونين البالغ من العمر 25 عامًا يملك عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو عام 2025.



ولفتت الشبكة الإسبانية أن لونين يفكر بجدية في مستقبله مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع لونين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة رحيل حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك.



وأفادت الشبكة الإسبانية بأن لونين بقي في مقعده عقب نهاية مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الملكي بثنائية نظيفة.



وألمحت الشبكة الإسبانية أن كيبا أريزابالاجا وفران جونزاليس ولويس لوبيس مدرب حراس مرمى ريال مدريد ركضوا نحو البلجيكي تيبو كورتوا لتهنئته عقب نهاية المباراة.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن لونين تجنب كورتوا ولم يهنئه على الرغم من أنه انضم في النهاية إلى كيبا ولوبيس وكورتوا لأخذ صورة معًا.



ونوهت الشبكة الإسبانية أن أندريه لونين شارك في 31 مواجهة مع ريال مدريد في جميع البطولات في الموسم المنصرم.