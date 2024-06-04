أسكتلندا تسعى لتحقيق إنجاز تاريخي في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يحظى منتخب أسكتلندا بتغطية إعلامية مميزة لتطلعاته في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

ويسعى الفريق الذي يقوده المدرب ستيف كلارك لتجاوز دور المجموعات لأول مرة في بطولة كبرى، وذلك خلال المشاركة الرابعة لمنتخب أسكتلندا في اليورو بعد ثلاث محاولات فاشلة في 1992 و1996 و2020.

وللوصول إلى هذا الهدف، يجب أن يحقق منتخب أسكتلندا فوزا واحدا على الأقل في مجموعته التي تضم ألمانيا مستضيفة البطولة وسويسرا والمجر.

وسيغادر البطولة من الدور الأول 8 منتخبات فقط من أصل 24 منتخبا، حيث يتأهل لدور الـ16، الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات الست.

وحقق منتخب أسكتلندا سلسلة من النتائج السلبية أمام منتخبات كبيرة مثل فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وهولندا، لكن الخسارة أمام أيرلندا الشمالية في مارس الماضي طرحت علامات الاستفهام حول طموحات المدرب كلارك ولاعبيه.

واختار كلارك قائمة أولية تضم 28 لاعبا، مستعينا بعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة أو الذين لا يشاركون بانتظام مع أنديتهم.