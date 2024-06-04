نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشامب: نجولو كانتي مثل ثنائي ريال مدريد.. ولديه القدرة على التكيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، بنجولو كانتي، لاعب وسط اتحاد جدة، مشيرًا إلى أنه يستحق عودته لصفوف الديوك.

ديشامب: نجولو كانتي مثل ثنائي ريال مدريد.. ولديه القدرة على التكيف

وعاد كانتي لقائمة منتخب فرنسا التي تستعد للمشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، بعد عامين من الغياب الدولي.

ويستعد فريق الديوك لمواجهة لوكسمبورج وديًا غدًا الأربعاء استعدادًا للنهائيات القارية التي تبدأ يوم 14 يونيو الجاري.

وسُئل ديشامب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الثلاثاء عن استدعاء كانتي، فرد بقوله: "لديه دور في خط الوسط حيث يمكنه اللعب في عدة مراكز، وفي أنظمة مختلفة، مثل تشواميني وكامافينجا في ريال مدريد، الثلاثة لديهم هذه القدرة على التكيف والأداء الجيد في أدوار مختلفة".