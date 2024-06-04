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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي المنتقل إلى صفوف ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا أن "أشياء وأشخاصًا جعلوني تعيسا في باريس سان جرمان" في إشارة إلى استبعاده من صفوف الفريق في مطلع الموسم الفائت إثر رفضه تفعيل خيار البقاء لعام إضافي في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

مبابي: بعض الأشخاص جعلوني غير سعيد في باريس سان جرمان

وقال مبابي عشية مباراة فرنسا ضد لوكسمبورج "في سان جرمان لم أكن تعيسًا، لأن ذلك يعني البصق في الحساء والبصق في وجه جميع الأشخاص الذين دافعوا عني، لكن بعض الأشياء وبعض الأشخاص جعلوني تعيسًا".

وأضاف "لقد قالوها لي، جعلوني على علم بذلك، لقد تكلّموا معي بعنف".

وأتم "الأشخاص الذين أنقذوني هما المدرب لويس إنريكي ولويس كامبوس، ولولاهما لما وضعت رجلي في أرضية الملعب" معتبرًا بأنه في هذه الظروف "حقق أفضل موسم له".