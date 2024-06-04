نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رويس يحسم موقفه من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند الألماني حسم مستقبله بعد رحيله عن النادي الألماني الذي لعب له طوال 12 عامًا.



وأشار موقع ذا أتلتيك البريطاني إلى أن رحلة رويس مع بوروسيا دورتموند انتهت عقب نهاية الموسم وكانت آخر مباراة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأكد الموقع البريطاني أن رويس قرر الانضمام إلى صفوف لوس أنجيلوس جالاكسي الأمريكي ليلعب بجانب الفرنسي أوليفيه جيرو الذي انضم مؤخرًا للنادي الأمريكي.



وألمح الموقع البريطاني أن رويس سيلعب أيضا ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.



وأوضح الموقع البريطاني أن رويس كان قد تلقى عروضًا للعب في الدوري السعودي لكنه فضل الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكي وخوض الدوري الأمريكي.



وأفاد الموقع البريطاني بأن رويس كان قد وصل إلى نهائي أبطال أوروبا مرتين 2013 و2024 لكنه خسرهما، حيث كانت المرو الأولى أمام بايرن ميونخ والمرة الثانية أمام ريال مدريد.