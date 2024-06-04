نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول مفاجأة حفل ستاد الأهلي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل ستاد الاهلي الجديد، حضور علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهذه كانت مفاجأة الحفل.

علي معلول مفاجأة حفل ستاد الأهلي اليوم

وظهر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي وهو يستعين بالعكاز من أجل السير، رفقة نجوم النادي الأهلي كريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وعمرو السولية.

وجدير بالذكر أن علي معلول يعاني من الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، الحفل الذي يضم عدد كبير من حضور مسؤولي الرياضة في مصر بجانب الوزراء والمحافظين.

موعد حفل النادي الأهلي للإعلان عن الاستاد

وانطلقت مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتستمر لمدة 70 دقيقة.

القناة الناقلة لحفل الإعلان عن استاد الأهلي

وتذاع مراسم حفل النادي الأهلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

