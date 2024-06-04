نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري يُشيد بخطوة تدشين استاد الاهلي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، بمشروع القرن، وخاصة بناء استاد جديد للنادي الأهلي، في الفترة القادمة.

وقال البدري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: " نود أن نشكر الكابتن محمود الخطيب، كنا دائمًا نقول له، جيلنا يتمنى أن يرى استادا للأهلي، والحمد لله اليوم يتم تدشين استاد الأهلي".

وتابع: "اسم الأهلي وتاريخه وجماهيره الكبيرة يستحق أن يكون لديه استاد، اليوم يتحقق ذلك".

وقام البدري بتوجيه رسالة دعم إلي منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو، قائلًا: "كل الدعم للمنتخب ولحسام حسن، وإن شاء الله تكون بداية رسمية قوية، واتمنى أن يكونوا موفقين أمام بوركينا فاسو".

واختتم: "ما أراه أن هناك تركيز كبير من أجل تحقيق الفوز، وخطوات متقدمة".

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، مساء الخميس المقبل 6 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لـ تصفيات كأس العالم.

ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، الحفل الذي يضم عدد كبير من حضور مسؤولي الرياضة في مصر بجانب الوزراء والمحافظين.

موعد حفل النادي الأهلي للإعلان عن الاستاد

وانطلقت مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتستمر لمدة 70 دقيقة.

القناة الناقلة لحفل الإعلان عن استاد الأهلي

وتذاع مراسم حفل النادي الأهلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.