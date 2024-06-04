الرياضة

انطلاق معسكر تدريب حكام الدوري الممتاز بالسويس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر تدريب حكام الدوري الممتاز بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق أمس الاثنين معسكر تدريب حكام الدوري المصري الممتاز، في أحد الفنادق بمحافظة السويس، والذي يستمر حتى الخميس المقبل.

انطلاق معسكر تدريب حكام الدوري الممتاز بالسويس

ويشمل المعسكر محاضرات نظرية، وتدريبات عملية في أرض الملعب، كما يشمل عرض الحالات التحكيمية البارزة خلال الموسم الحالي، واستعراض الأخطاء التي وقع بها بعض الحكام من أجل الاستفادة منها.

وتم تقسيم أيام المعسكر ليقام أمس واليوم لحكام الساحة وحكام تقنية الفيديو "VAR" بينما يشهد يوما الأربعاء والخميس تدريب الحكام المساعدين.

وشهد المعسكر تواجد جميع أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، يتقدمهم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة ومحمد فاروق نائب الرئيس.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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