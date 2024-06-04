نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: مشروع القرن يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إلقاء كلمة خلال حفل مشروع القرن، وأكد خلالها أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التطوير والاستثمار في قطاع الرياضية بشكل عام.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه اعتاد على حضور افتتاحات وتدشين مشروعات إنشائية للنادي الأهلي، والتي كان من بينها وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في التجمع الخامس، والذي تم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، إلى جانب العديد من المناسبات المتعددة داخل النادي.

وأضاف: دائمًا ما يكون هناك حدث تنموي جديد داخل الأهلي يتناسب مع رؤية الدولة المصرية في الإنجازات والتطوير.

وأوضح صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الرياضة، وتم إطلاق العنان للمؤسسات والأندية من خلال قانون الرياضة لإنشاء شركات، وهو ما تحقق داخل الأهلي من خلال وجود شركات متعددة من بينها شركة الأهلي للمنشآت.

وأشار إلى أن الطفرة الكبيرة في المنشآت داخل مصر سواء المدينة الأولمبية العالمية التي تضم كافة أنواع النشاط الرياضي.

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته قائلًا: نبارك بشدة للنادي الأهلي هذا الحدث وندعم عملية التطوير.