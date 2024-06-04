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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، على أن حلم تشييد استاد الاهلي الجديد أصبح حقيقة، مضيفًا أن الجميع كان ينتظر حدث كبير مثل هذا.

رضا شحاتة: ستاد الاهلي الجديد حلم وتحقق

وقال رضا شحاتة في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس: "الأن الحلم أصبح حقيقة، الجميع كان ينتظر الحدث الأبرز في تاريخ الأهلي وها هو تحقق".

وتابع: "بالطبع كنا نريد حدثا مثل هذا، وكان الجميع في انتظاره لرؤية هذا الحدث الكبير".



واختتم: "الأهلي يستحق بالتأكيد الملعب الخاص به، وبعد محاولات بدأنا الخطوة الأولى".

ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، الحفل الذي يضم عدد كبير من حضور مسؤولي الرياضة في مصر بجانب الوزراء والمحافظين.

موعد حفل النادي الأهلي للإعلان عن الاستاد

وانطلقت مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتستمر لمدة 70 دقيقة.

القناة الناقلة لحفل الإعلان عن استاد الأهلي

وتذاع مراسم حفل النادي الأهلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

