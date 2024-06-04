"النهاردة وقت سداد الدين اللي عليا".. محمد كامل يوجه رسالة لجمهور الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قدم محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن السابق، التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة تدشين حفل اليوم بالشيخ زايد، الخاص بحلم تشييد ستاد الأهلي الجديد الذى أصبح حقيقة.

وأعرب محمد كامل عبر حسابه على الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عي منصة "إكس"، قائلا:" النهاردة ياجمهور الأهل العظيم وقت سداد الدين اللي عليا".

وشهد حفل ستاد الاهلي الجديد، حضور الجهاز الفني للنادي الأهلي ولاعبي الفريق الأول وذلك لمشاهدة اخر التطورات، ومعرفة مفاجأت الحفل.

وظهر في الحفل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر، برفقة باقي الجهاز الفني ولاعبي الفريق.

كما ظهر علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي وهو يستعين بالعكاز من أجل السير، رفقة نجوم النادي الأهلي كريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وعمرو السولية.

وجدير بالذكر أن علي معلول يعاني من الإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، الحفل الذي يضم عدد كبير من حضور مسؤولي الرياضة في مصر بجانب الوزراء والمحافظين.

موعد حفل النادي الأهلي للإعلان عن الاستاد

وانطلقت مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتستمر لمدة 70 دقيقة.

القناة الناقلة لحفل الإعلان عن استاد الأهلي

وتذاع مراسم حفل النادي الأهلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

