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أحمد جودة - القاهرة - أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الاهلي، عن سعادته بشأن إعلان الأهلي بتشييد مدينة رياضية خاصة تتضمن ملعبًا ومدرسة وجامعة ومتحف ومستشفى.

طاهر محمد طاهر: هذا يوم تاريخي.. الأهلي أكبر نادٍ في إفريقيا من الطبيعي أن يكون لديه ملعبًا خاص به

وقال طاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية الأهلي: "هذا يوم تاريخي، أسمع عن فكرة بناء استاد الأهلي منذ أن كنت صغيرًا، وأخيرًا سيصبح الموضوع حقيقة وواقع".

وتابع: "النادي الأهلي أكبر نادٍ في إفريقيا لذلك من الطبيعي أن يملك ملعبًا خاصًا به".

وأضاف: "إنشاء مدينة رياضية بها مدرسة وجامعة ومتحف وكذلك محلات تجارية أمر مربح للأهلي بالطبع، ولكن الأهلي حقق حلم كبير لنا".

واختتم: "النادي الأهلي قوي إداريًا مع محمود الخطيب، ومجهوداته واضحة سواءً مع فريق كرة القدم أو مع فرق الصالات".

ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، الحفل الذي يضم عدد كبير من حضور مسؤولي الرياضة في مصر بجانب الوزراء والمحافظين.

موعد حفل النادي الأهلي للإعلان عن الاستاد

وانطلقت مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتستمر لمدة 70 دقيقة.

القناة الناقلة لحفل الإعلان عن استاد الأهلي

وتذاع مراسم حفل النادي الأهلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

