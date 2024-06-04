بالعكاز.. علي معلول يتواجد بحفل تدشين مشروع القرن بالنادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد النجم التونسي علي معلول في حفل تدشين مشروع القرن بالنادي الأهلي، في احتفال ضخم يقام مساء اليوم الثلاثاء، وسط ترقب جماهير وعشاق المارد الاحمر.

معلول يحضر حفل تدشين ملعب الأهلي

وظهر علي معلول الذي تعرض للإصابة خلال مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالعكاز في حفل تدشين مشروع القرن بالنادي الأهلي.



ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد الحفل الذي يضم عددا كبيرا من المسؤولين الرياضيين في مصر إلى جانب الوزراء والمحافظين.



وحرص النادي الأهلي على دعوة العديد من الشخصيات الرياضية البارزة من أجل حضور لحظة تدشين مشروع القرن.

تفاصيل حفل تدشين مشروع القرن في الأهلي

بدأ حفل النادي الأهلي للإعلان عن ستاد النادي في الشيخ زايد بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم بعد ذلك قراءة ما تيسر من القرآن الكريم.

ويتواجد في الحفل مجموعة من الرموز الرياضية برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، وعدد من نجوم القلعة الحمراء السابقين والحاليين.