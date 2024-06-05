نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام البدري: مشروع القرن هدية للجماهير وحلمنا بهذه اللحظة منذ فترة طويلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن مشروع واستاد الأهلي كان حلم وأمنية، وهو أمر يستحقه محمود الخطيب أن يكون الأمر في عهده، وكما يستحقها الجماهير.

وتابع البدري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "النادي الأهلي مؤسسة وكيان كبير، وتولاه رؤوساء عظماء، وهو يسير وفق منظومة متكاملة".

وأضاف حسام البدري: "كان لي الشرف أن أكون واحد ممن شاركوا في إنجازات الأهلي، ومشروع القرن هدية للجماهير، وكنا نحلم بهذه اللحظة منذ فترة طويلة".

"لو الأهلي مش عامل الاستاد لقطة للدعايا الانتخابية سأكون أول الداعمين له".. الدرديري يعلق على حفل تدشين الاستاد

ونشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "والله لو الاهلي هيعمل استاد فعلا مش عامل اللقطة دي عشان دعاية انتخابية فأنا هكون اول الداعمين لان بإختصار هيحط ضغط على كل الاندية الجماهيرية ان كله يعمل استاد خاص بيه".

وتابع: "وأولهم الزمالك اللي بيسعى مثل الاهلي في الموضوع ده من سنين ولكن نظرا لان التكلفه عاليه جدا والكلام فيه بالمليارات فالموضوع صعب ومحتاج مستثمرين وجهات عُليا تساعد ولو فيه جهات عُليا هتساعد الاهلي ف غصب عنها هتساعد الزمالك إجباري".

واتم: "كل التوفيق لكل الاندية المصرية انا نفسي والله حتى نبقى زي أندية المغرب مش هقولكم السعودية هناك في المغرب كل نادي عنده ملعب خاص بيه".

ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، الحفل الذي يضم عدد كبير من حضور مسؤولي الرياضة في مصر بجانب الوزراء والمحافظين.

موعد حفل النادي الأهلي للإعلان عن الاستاد

وانطلقت مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتستمر لمدة 70 دقيقة.

القناة الناقلة لحفل الإعلان عن استاد الأهلي

وتذاع مراسم حفل النادي الأهلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

