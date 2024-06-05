محمود الخطيب يكشف سبب إنشاء ستاد الأهلي في السادس من اكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - صرح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن أن حلم انشاء الاستاد بدأ في التسعينات، كما كشف سبب اختياره في مدينة السادس من اكتوبر.



وصرح قائلا: "حلم إنشاء استاد خاص بالأهلي بدأ في السبعينيات مع الفريق مرتجي حينما طلب الحصول على أرض لإنشاء ملعب خاص للأهلي وحصلنا على مكانين الأول في مدينة نصر والآخر في المعادي، واختار مجلس الإدارة مدينة نصر لإنشائه".

واستكمل: "ولكن بعد ذلك هيئة الطيران المدني رفضت وجود ارتفاعات بسبب مطار القاهرة، بدأ بعدها النادي يفكر في إنشاء الملعب في السادس من أكتوبر وهذا حدث سنة 1992 وحصلنا على الأرض التي نتواجد بها اليوم لأنه كان المستهدف إنشاء فرع للنادي وللاستاد".

وأعرب: "المشكلة ذاتها واجهتنا في أكتوبر لأن الحد الأقصى للارتفاع هو 6 متر فقط وبدأنا نفكر في كيفية مواجهة تلك الأزمة، ولسنة ونصف أو سنتين لنحصل على موافقة خاصة بالارتفاع".

واختتم: "وهيئة عمليات القوات المسلحة وافقت على ارتفاع بـ30 متر لإنشاء الملعب، لو لم يكن لدينا موافقة لم يكن هناك استاد هذه كانت نقطة التحول الرئيسية".



ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، الحفل الذي يضم عدد كبير من حضور مسؤولي الرياضة في مصر بجانب الوزراء والمحافظين.

موعد حفل النادي الأهلي للإعلان عن الاستاد

وانطلقت مراسم الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وتستمر لمدة 70 دقيقة.

القناة الناقلة لحفل الإعلان عن استاد الأهلي

وتذاع مراسم حفل النادي الأهلي عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.