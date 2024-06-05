عاجل.. عبدالله السعيد يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. وسبب التوقيع للزمالك في 2018

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، ولاعب النادي الأهلي السابق، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، وسبب توقيعه للأبيض موسم 2018.

عبدالله السعيد يكشف كواليس رحيله عن الأهلي

وقال عبد الله السعيد خلال حواره فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:" قالولي في الأهلي الأرقام التي تريدها بعيدة وكنت لاعبا حرا لذلك رحلت".

وتابع: "تلقيت عرضا خليجيا بالدولار مقارب لعرض الزمالك وقت تواجدي في الأهلي، ومش مسموح لأي لاعب في مصر أن ينظر في العروض التي يتلقاها".

وأضاف: "الزمالك وافق على شروطي لذلك وقعت لهم في 2018، ومضيت للأبيض قبل كأس العالم بكام شهر وكان الاتفاق الإعلان وقت معسكر المنتخب".

وواصل: "بعد التوقيع للزمالك ذهبت لمران الأهلي بشكل طبيعي".

وأوضح: "أبلغت الأهلي بالتوقيع للزمالك في حضور حسام البدري ومحمود الخطيب رئيس الأهلي

الأهلي قالي "شوف مصلحتك" ذلك وقعت للزمالك".

وأكمل: "معالي المستشار تركي آل الشيخ قال للخطيب، عايزين عبدالله السعيد ولا لأ، بعد توقيعي للزمالك، وفوجئت بقرار الأهلي بعرضي للبيع".

وأردف: "توقعي بعد توقيعي للزمالك أن الأهلي فور علمه سيقول لي، شكرا مع السلامة.

واختتم عبدالله السعيد حديثه قائلًا: "حزنت لرحيلي عن الأهلي بشكل سيء رغم أن الأمور كانت بالاتفاق، ولم أتوقع عرضي للبيع من الأحمر".