عبد الله السعيد: تخطيت أزمتي مع الأهلي.. وبختار الصح لمستقبلي دون النظر لأي حسابات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن كواليس انتقاله إلى فريق بيراميدز بعد رحيله عن النادي الأهلي.

عبد الله السعيد: تخطيت أزمتي مع الأهلي

وقال عبد الله السعيد خلال حواره فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "معالي المستشار تركي آل الشيخ وقف بجواري ولم يتركني أثناء عرضي للبيع من قبل إدارة الأهلي".

وتابع: "لماذا لم يقدر النادي الأهلي محبة الجماهير لي، وليه اللاعب هو بس اللي يقدر ده".

وأضاف: "بعرف أفصل عن كلام الناس، لذلك مستمر في مشواري الكروي".

وأوضح: "المستشار تركي آل الشيخ طلبني للانتقال إلى صفوف بيراميدز، فوافقت على الفور دون تردد".

وواصل: "ركزت في التعليمات الموجهة لي قبل لقاء الأهلي في أول مباراة لي مع بيراميدز، وربنا وفقني في تسجيل هدف".

وشدد: "لا أحب أسلوب الغلط في أي شخص، والاحترام فرض وواجب على الجميع".

وأردف: "أغلب جماهير الأهلي قابلتني في الشارع وقالتلي "عارفين إن دة حقك"، وتخطيت أزمتي مع الأهلي".

واختتم عبد الله السعيد حديثه قائلًا: "بختار الصح لمستقبلي دون النظر لأي حسابات".