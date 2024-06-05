الخطيب: هناك شيء واحد أتمنى تحقيقه أن أرى الأهلي يلعب في الاستاد الخاص به

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن أن هناك شيء واحد يتمنى تحقيقه هو أن يرى الأهلي بيلعب في الاستاد الخاص به.

تصريحات الخطيب خلال مشروع القرن

وصرح الخطيب قائلا: "حق جمهور الأهلي يذهب لملعبه ويخرج منه بسهولة ويستمتع وبالاستاد ويذهب للمتحف، كل تلك الأمور للأجيال الجديدة تُعرف لهم قيمة النادي الأهلي".

واختتم: "هناك شيء واحد أتمنى تحقيقه أن أرى الأهلي يلعب في الاستاد الخاص به وهذا أمر مهم جدا وأمل كبير جدا لنا، وقتها سأشعر أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة أننا رددنا الجميل للأهلي ولجماهيره".

ويشهد مقر النادي الأهلي بالشيخ زايد، الحفل الذي يضم عدد كبير من حضور مسؤولي الرياضة في مصر بجانب الوزراء والمحافظين.