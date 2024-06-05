منتخب مصر يواصل تدريباته قبل مواجهة بوركينا فاسو الخميس في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة، ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر يواصل تدريباته قبل مواجهة بوركينا فاسو

وواصل اليوم الثلاثاء المنتخب المصري تدريباته اليوم على ستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم الخميس في تصفيات كأس العالم.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني الأول لكرة القدم، عقد مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، لمناقشة كافة الاستعدادات لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وينطلق المؤتمر الصحفي لحسام حسن في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام في قاعة المؤتمر باستاد القاهرة الدولي.

وتم فتح المران الاخير للفراعنة غدًا للصحافة لمدة ربع ساعة من 7:30 إلى 7:45 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وعلى الجانب الأخى ينطلق المؤتمر الصحفي للمدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وينطلق مرانهم في تمام الساعة العاشرة مساء، وسيفتح للصحافة لمدة ربع ساعة.