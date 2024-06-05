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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف مسؤولو نادي غزل المحلة، التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

غزل المحلة يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك عروض شفهية لاستعارة الأوغندي موتيابا لاعب فريق الزمالك، خلال منافسات الموسم المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أبرز المهتمين بضم موتيابا، نادي غزل المحلة، والنادي يترك القرار للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، لحسم مصيره".

وأضاف: "الزمالك يمنح الأولوية في الإعاراة لنادي غزل المحلة بسبب العلاقة المميزة مع أحمد عيد المدير الفني الذي يطلب أيضا استعارة محمد عاطف وعمار ياسر حال موافقة النادي".