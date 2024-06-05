عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع القرن

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جلسة واحد في مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب توازي خبرات كتب عديدة.

الأهلي يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع القرن

وقال مهند خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مشروع القرن لا يتضمن استاد خاص بالنادي الأهلي فقط، وهناك مرحلتين للمشروع".

وتابع: "سعة الاستاد 43 ألف متفرج ويتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى تستغرق 4 سنوات وتكون سعة الاستاد فيها 23 ألف متفرج، ثم 20 ألف متفرج بالمرحلة الثانية".

وأضاف: "اتشرف بأنني عضو بمجلس الإدارة منذ 10 سنوات، والبنية التحتية والمنشآت داخل النادي هي مصدر قوته".

وواصل: "أشفق على المسؤولين التي تصدر لجماهيرها والرأي العام أن الأهلي مدعوم من مؤسسات مختلفة بعكس أنديتهم وأن هناك قلة حيلة".

وأوضح: "الأهلي بدأ السباق مع باقي الأندية منذ تأسيسه في 1907، التطور ليس حكرا ولكننا نسعى إليه دوما".

واختتم: "الأهلي يجتهد ويحاول للتحرك في كافة الاتجاهات لتطوير النادي وتنمية موارده".